Traffico Roma del 11-08-2020 ore 09:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione un incidente Si segnala subito il Foro Italico all’altezza di via dei Campi Sportivi verso la pineta Sacchetti in piazza dell’esquilino sono possibili difficoltà di circolazione una manifestazione dalle 10:30 fino alle 11:30 circa nei pressi di 10 chiusa via Luigi Rizzo tra via della Meloria e via Rialto per una perdita d’acqua dell’Acquedotto anche oggi nel quartiere San Lorenzo divieto di transito per lavori di manutenzione su via di Porta Labicana e via degli Ausoni dalle 930 alle 20 per lavori di manutenzione del primo tratto del ponte su Viale maresciallo pilsudski per tutta la giornata è chiusa la rampa in entrata su Corso Francia per i voli provenienti da via Giulio gaudini in direzione del raccordo per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-08-2020 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomblog : Traffico Roma del 11-08-2020 ore 09:00 - #Traffico #11-08-2020 #09:00 - boettoisabella1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Piazza dell'Esquilino, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, avrà luogo una manifestazione in forma statica.… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Piazza dell'Esquilino, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, avrà luogo una manifestazione in forma stat… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Roma, da Prima Porta alla Casilina

Un fine settimana incandescente per la Capitale, tra devastanti roghi, strade e stazioni ferroviarie chiuse, residenti evacuati, caos e paura. Non c’è pace per le aree verdi della città, assaltate da ...

Gli impatti sul traffico a Milano e sui consumi energetici generati ...

Uno studio analizzato da RSE per analizzare la differenza di domanda di mobilità nell'area di Milano, puntando l’attenzione sul ruolo e sull’impatto dello smart working ROMA, Agosto 2020 - I blocchi d ...

Un fine settimana incandescente per la Capitale, tra devastanti roghi, strade e stazioni ferroviarie chiuse, residenti evacuati, caos e paura. Non c’è pace per le aree verdi della città, assaltate da ...Uno studio analizzato da RSE per analizzare la differenza di domanda di mobilità nell'area di Milano, puntando l’attenzione sul ruolo e sull’impatto dello smart working ROMA, Agosto 2020 - I blocchi d ...