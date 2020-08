The Queen va in pensione? I rumors: "Pronta a lasciare il trono nel 2021, ma non al figlio Carlo" (Di martedì 11 agosto 2020) È arrivato anche per la regina il momento di andare in pensione? Secondo gli esperti di cronache reali interpellati da un nuovo documentario di Channel 5, The Queen nel 2021 lascerà il trono. Ma non abdicherà in favore del figlio Carlo: stando a quanto riportato dagli intervistati, Elisabetta II non sceglierà la via dell’abdicazione, che giudica un tradimento nei confronti dei sudditi. L’ipotesi più probabile è che invochi una legge del 1728 con cui il primogenito diventerebbe reggente ma non re.Le voci sulla vicina “pensione” di The Queen si rincorrono da mesi. I rumors provengono da fonti autorevoli, come il biografo reale Andrew Morton, secondo il quale, causa ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : The Queen va in pensione? I rumors: 'Pronta a lasciare il trono nel 2021, ma non al figlio Carlo' - ErikaColombs : RT @pausinismile: Ho già detto che amo Ezgi? The one and only queen ???? #BayYanlis • #EzGür - serieTVfollower : RT @pausinismile: Ho già detto che amo Ezgi? The one and only queen ???? #BayYanlis • #EzGür - thishighwalls : RT @pausinismile: Ho già detto che amo Ezgi? The one and only queen ???? #BayYanlis • #EzGür - manginobrioches : RT @chiaralessi: Non poteva investirsi da sola queen of the day. -

Ultime Notizie dalla rete : The Queen The Queen va in pensione? I rumors: "Pronta a lasciare il trono nel 2021, ma non al figlio Carlo" L'HuffPost James Bond: Sean Connery lo 007 più amato. Batte Daniel Craig seduttore di The Queen

Continua a sbaragliare tutti senza ombra di cedimenti. Sean Connery all’alba dei 90 compleanni, li compirà il 25 agosto, continua a incarnare l’essenza del personaggio di James Bond. La prima volta ch ...

The Queen va in pensione? I rumors: "Pronta a lasciare il trono nel 2021, ma non al figlio Carlo"

È arrivato anche per la regina il momento di andare in pensione? Secondo gli esperti di cronache reali interpellati da un nuovo documentario di Channel 5, The Queen nel 2021 lascerà il trono. Ma non a ...

Continua a sbaragliare tutti senza ombra di cedimenti. Sean Connery all’alba dei 90 compleanni, li compirà il 25 agosto, continua a incarnare l’essenza del personaggio di James Bond. La prima volta ch ...È arrivato anche per la regina il momento di andare in pensione? Secondo gli esperti di cronache reali interpellati da un nuovo documentario di Channel 5, The Queen nel 2021 lascerà il trono. Ma non a ...