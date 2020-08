Serie A, le date di turni infrasettimanali e pause Nazionale della prossima stagione (Di martedì 11 agosto 2020) Sul Corriere dello Sport alcune anticipazioni su quelle che potrebbero essere le date infrasettimanali e le pause per la Nazionale della prossima stagione. L’avvio del campionato è previsto per il 19 settembre. Per quanto riguarda la chiusura, la Serie A ha votato per il 23 maggio, ma Gravina vorrebbe anticipare al 16. Le pause previste nel corso della stagione sono diverse. La prima ci sarebbe ad inizio ottobre, dal 5 al 13, con gli impegni della Nazionale, che tornerà in campo e a richiedere dunque uno stop al campionato a novembre (9-17) e a marzo (22-30). I turni infrasettimanali di cui parla il quotidiano ... Leggi su ilnapolista

