Quei lavoratori fragili dimenticati dal governo (e dai sindacati) (Di martedì 11 agosto 2020) Si definiscono lavoratori e fragili e sono migliaia. Si tratta di tutte quelle persone che hanno subito un trapianto, sono immunodepressi oppure hanno patologie che rendono difficile lavorare. Durante l’emergenza Coronavirus erano stati lasciati a casa in smart working per prudenza con una formula che non andava a intaccare sulla malattia ordinaria. Ma ora il governo si è dimenticato di loro. Quei lavoratori fragili dimenticati da governo e sindacati Il Decreto Rilancio licenziato dal governo a maggio tutelava i lavoratori con gravi patologie o immunodepressione: con l’articolo 26 veniva portata al 31 luglio 2020 la data entro la quale, “per i lavoratori ... Leggi su nextquotidiano

