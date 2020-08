Prato: rapina due donne in strada. Arrestato: è un ragazzo di 15 anni (Di martedì 11 agosto 2020) L'ha Arrestato la polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, dopo la rapina a due donne, a Prato. Protagonista un ragazzo di 15 anni, originario del Marocco, con numerosi precedenti per reati contro persona e patrimonio e spaccio di stupefacenti Leggi su firenzepost

Prato, 11 agosto 2020 - Nel pomeriggio di lunedì 10 agosto, il personale della Polizia di Stato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica pr ...

