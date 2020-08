“Passione in alto mare”. Roberto Bolle e il fidanzato Daniel, la paparazzata è ‘hot’ (Di martedì 11 agosto 2020) Li avevamo visti a Venezia, ma ora Roberto Bolle e il fidanzato sono stati paparazzati di nuovo insieme, questa volta su uno yacht a largo della bellissima Costiera Amalfitana. Le immagini esclusive sono state pubblicate sul nuovo numero di ‘Chi’ in edicola questa settimana. Per l’étoile e lo stilista, coccole e tenerezze a bordo di uno yacht. Il settimanale racconta che Bolle e Lee non sono soli. Con loro un gruppo di amici che li ha recuperati con il gommone a Praiano per una minicrociera di tre giorni tra Capri, la baia di Nerano, Positano e Li Galli. I due sono stati prima da soli in una villa sul mare, poi in barca con un gruppo affiatato, almeno a giudicare dalla naturalezza con cui si scambiano abbracci e carezze davanti agli altri. Le effusioni sono più espliciti quando lo yacht ... Leggi su caffeinamagazine

passione_inter : SM - Tonali, il Milan non molla e lancia la sfida all'Inter: Cellino spara alto - - Jergo_star : @passione_inter Con tutta onestà, che senso avrebbe Messi in questa Inter? Avrebbe un ingaggio più alto della somm… - ansiogenaaf : RT @WoodyinhaXI: Ho scelto queste foto perché penso che rappresentino al 100% la passione, l'amore e la determinazione con cui raggiungere… - WoodyinhaXI : Ho scelto queste foto perché penso che rappresentino al 100% la passione, l'amore e la determinazione con cui raggi… - antonino365 : RT @antonino365: Non svegliarmi lasciami galleggiare in questa bolla di sapone dove posso respirare emozioni e volare in alto col pensiero… -

Ultime Notizie dalla rete : “Passione alto Prezzo Komperdell Komperdell NationalTeam Carbon Super-G Prezzi Sci NEVEITALIA.IT