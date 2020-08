Necrobarista - recensione (Di martedì 11 agosto 2020) Nell'ambito delle visual novel, si può dire che i coffee shop facciano genere a parte. Diventano zone liminali, ai confini della realtà, punto di incontro tra personaggi atipici. In un ambiente rilassante come quello di un bar, le storie si srotolano e diventano un odore inebriante che sfuma nell'aria: una volta concluse, al giocatore-lettore che le ha vissute resta addosso l'aroma di un espresso digitale. Necrobarista, dello studio australiano Route 59, tenta quest'approccio "chill" e ci porta al Capolinea (The Terminal in originale), luogo di bevute per gli spiriti in procinto di passare all'aldilà.Tutto nasce da quel seme chiamato Project Ven, gioco sperimentale con il quale il team di Route 59 ha vinto un premio (Best Narrative) al Freeplay 2015. Già allora gli sviluppatori puntavano a ragionare sul format del "romanzo visivo". ... Leggi su eurogamer

