Lorella Cuccarini, il compleanno e lo Zecchino d’Oro (ma è un ripiego) (Di martedì 11 agosto 2020) Lorella Cuccarini ha festeggiato il compleanno insieme alla famiglia: per la bellissima cinquantacinquenne il futuro televisivo sembra un po’ più sereno. Il 2020 di Lorella Cuccarini è stato particolarmente difficile. La conduttrice aveva infatti accettato con grande entusiasmo la conduzione de La Vita in Diretta ma le cose non sono andate esattamente come speravano la conduttrice e gli autori del programma. … L'articolo Lorella Cuccarini, il compleanno e lo Zecchino d’Oro (ma è un ripiego) è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Lorella Cuccarini compie 55 anni: festa a sorpresa in barca con tutta la famiglia - #Lorella #Cuccarini #compie… - ilmessaggeroit : #lorella cuccarini compie 55 anni: festa a sorpresa in barca con tutta la famiglia - GammaStereoRoma : Lorella Cuccarini - La notte vola - donatda : #Repost gentesettimanale • • • • • • Hearst Magazine | Italia Poker d’assi per Lorella Cuccarini. I due ragazzoni… - Notiziedi_it : Lorella Cuccarini compie 55 anni, la dolce sorpresa di marito e figli: “Sono una ragazza fortunata” -