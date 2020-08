Lidl e Metro costrette a ritirare cibi per presenza di salmonella (Di martedì 11 agosto 2020) Attenzione alla salmonella. Le famosissime catene di supermercati Lidl e Metro sono state costrette proprio in queste ore a richiamare un tipo di carne e di salsiccia vendute nei loro punti vendita per presenza di questa batterio. salmonella, a quali cibi fare attenzione La salmonella è responsabile della salmonellosi, malattia infettiva che colpisce l’apparato digerente. Si trasmette attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto. Ricordiamo che il cibo contaminato non presenta alcuna alterazione delle caratteristiche organolettiche, come colore, odore, sapore, consistenza, e gli alimenti più a rischio sono: uova crude (o poco cotte) e derivati a base di uova latte crudo e derivati del ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Lidl Metro Lidl e Metro costrette a ritirare cibi per presenza di salmonella QuiFinanza Lidl aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite

Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - Il Gruppo Lidl, operativo in 29 Paesi e con circa 11.000 punti vendita in tutto il mondo, si impegna a raggiungere gli obiettivi del United Nations Global Compact (Ungc), ...

Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - Il Gruppo Lidl, operativo in 29 Paesi e con circa 11.000 punti vendita in tutto il mondo, si impegna a raggiungere gli obiettivi del United Nations Global Compact (Ungc), ...