Inter | Lukaku esalta Havertz | «Sei una stella in ascesa»

Romelu Lukaku ha elogiato Kai Havertz, giovane talento del Bayer Leverkusen Romelu Lukaku è stato tra i migliori in campo nella partita di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen, con un gol e tante giocate decisive. A trovare la via della rete è stato anche Kai Havertz, giovane talento delle Asperine, e a elogiarlo è stato proprio l'attaccante belga. Il bomber nerazzurro, tramita una storia Instagram, ha esaltato le qualità del tedesco scrivendo: «Sei una stella in ascesa».

