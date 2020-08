In Sicilia più contagi che in Lombardia. Preoccupano i casi importati da Malta (Di martedì 11 agosto 2020) Più contagi in Sicilia che in Lombardia: secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute ieri, in sole 24 ore si sono registrati 32 nuovi casi positivi al Covid-19 sull’isola. Complessivamente i positivi sono 450, di cui 6 in terapia intensiva e 399 in isolamento domiciliare.Su base provinciale l’incremento maggiore si registra a Siracusa, dove in sole 24 ore si registrano 16 casi in più. Per la maggior parte si tratta di un cluster di importazione da Malta. Nove i positivi in più rispetto a ieri nel Catanese: un cittadino straniero, due persone che si sono rivolte ai medici perché accusavano i sintomi del Coronavirus e sei casi scoperti, invece, con il contact tracing. A Palermo, invece, i nuovi ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : In Sicilia più contagi che in Lombardia, esplode il caso dei viaggi a Malta - matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - fanpage : Cosa sta accadendo in Sicilia e come è diventata la regione con il più alto indice di contagio da #coronavirus - PdCepagatti : RT @repubblica: In Sicilia più contagi che in Lombardia, esplode il caso dei viaggi a Malta - CeoBru : RT @dadagioia: @CeoBru Ieri 28 casi di covid in Sicilia. Tutti migranti. Oggi 32 casi, più della Lombardia -

