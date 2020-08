Il Classicismo retorico di Palazzo dei Mutilati (Di martedì 11 agosto 2020) Collocato tra la monumentalità ridondante del Palazzo di Giustizia e la spettacolarità di Castel Sant'Angelo, il Palazzo dei Mutilati e degli Invalidi di Guerra, grazie alla sua forma pentagonale, sembra un progetto ispirato ad una fortezza militare, con tanto di torre-belvedere sul corpo mediano rientrante. Costruito in più riprese tra il 1928 ed il 1936, il singolare edificio abbandona l'Architettura Razionalista tanto cara a Giuseppe Terragni, Gino Cancellotti, Eugenio Montuori ed Altri per rifugiarsi in un ibrido Classicismo retorico che peraltro, nonostante la costruzione sia avvenuta in piena epoca fascista, rimane una delle costruzioni più rappresentative tra le due guerre, con motivi stilizzati quali i finestroni ad arco inquadrato dall'ordine dorico, motti latini ... Leggi su iltempo

