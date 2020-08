Giorgio Petrosyan messo ko da una medusa a Favignana: è uno dei thaiboxer più forti di tutti i tempi (Di martedì 11 agosto 2020) Giorgio Petrosyan uno dei thaiboxer e kickboxer più forte di tutti i tempi, è stato messo al tappeto per la terza volta nella sua lunga carriera. Questa volta il match non si è disputato all’interno di un ring, ma nelle splendide acque cristalline di Favignana, l’isola delle Egadi dove il giovane atleta è andato in... L'articolo Giorgio Petrosyan messo ko da una medusa a Favignana: è uno dei thaiboxer più forti di tutti i tempi puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

