Enrico Letta si chiama fuori: "Non mi candido a sindaco di Roma" (Di martedì 11 agosto 2020) AGI - "Non sono in partita per il Campidoglio". Lo riferisce Enrico Letta, interpellato dall'Agi, dopo che il suo nome era tornato a circolare tra i papabili sfidanti di Virginia Raggi per il centrosinistra alle comunali del prossimo anno. L'ex premier già nelle scorse settimane aveva sottolineato: "Io non sono Romano, faccio altre cose, in questo momento penso sia importante che per Roma ci sia un bravo o una brava sindaca Romana". Leggi su agi

AGI - "Non sono in partita per il Campidoglio". Lo riferisce Enrico Letta, interpellato dall'Agi, dopo che il suo nome era tornato a circolare tra i papabili sfidanti di Virginia Raggi per il centrosi ...

