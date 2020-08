Concorso OSS 2020: 60 posti disponibili, ecco dove e requisiti utili (Di martedì 11 agosto 2020) Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un nuovo Concorso pubblico: si tratta del Concorso OSS finalizzato al reclutamento di 60 operatori socio sanitari. Il bando è stato pubblicato dall’ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute) di Udine e il contratto offerto è a tempo indeterminato. C’è tempo fino a giovedì 3 settembre 2020 per presentare la domanda.Segui Termometro Politico su Google News Concorso OSS 2020: i posti disponibili Come anticipato sopra sono 60 i posti disponibili messi in palio dal nuovo bando di Concorso OSS dall’ARCS di Udine. I 60 posti sono così ripartiti: 21 posti: presso ... Leggi su termometropolitico

Nuovo concorso per OSS presso la Casa Residenza Anziani ASP di Cividale Friuli, in provincia di Udine (Friuli Venezia Giulia). E’ indetta infatti una selezione pubblica presso la Casa Residenza Anzian ...

FIALS (CARBONE), INTEGRARE SUBITO I CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO FIRMATI DAGLI OSS AL PALASPORT PER NON RENDERLI INEFFICACI.

Dopo l’accettazione all’assunzione come Operatore Socio Sanitario nella ASL di Brindisi avvenuta lo scorso 8 luglio con la preferenza espressa del luogo e posto di lavoro in base alla graduatoria del ...

Nuovo concorso per OSS presso la Casa Residenza Anziani ASP di Cividale Friuli, in provincia di Udine (Friuli Venezia Giulia). E' indetta infatti una selezione pubblica presso la Casa Residenza Anzian ...