Betis, un calciatore positivo al Covid-19: è Moron (Di martedì 11 agosto 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, il Betis ha annunciato la positività di un suo convocato Il Coronavirus continua a far paura anche nel mondo del calcio. Dopo l'annuncio di questa mattina di due positività nel Valencia, nel pomeriggio è arrivato anche il comunicato del Betis con un positivo al Covid-19 tra i suoi tesserati. Si tratta di Loren Moron che ha annunciato sui propri profili social di essere risultato positivo al test PCR ma di stare bene e di puntare a recuperare presto per tornare in gruppo il prima possibile. Volveremo más fuerte 💪🏼💚 pic.twitter.com/6IPSFDwOFx — Loren Morón (@lorenmg16) August 11, 2020

