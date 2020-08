Arnold Schwarzenegger è diventato nonno per la prima volta: è nata Lyla Maria Pratt (Di martedì 11 agosto 2020) Chris Pratt, la star dei Guardiani della galassia, e Katherine Schwarzenegger, figlia di Arnold Schwarzenegger, sono diventati genitori della loro prima figlia. L’annuncio arriva direttamente dalla neomamma che rivela il nome della piccola: Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. La neo arrivata è venuta al mondo St John Hospital a Santa Monica in California (si pensa il 7 agosto ma non ci sono certezze sulla data) ed è la prima nipotina del nonno Arnold che ora nella sua bio su Instagram accanto a “Ex Mr. Olympia, Conan, Terminator e Governatore della California” potrà aggiungere “neo nonno”. Per Katherine ... Leggi su tvzap.kataweb

