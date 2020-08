Antonella Elia e Pupo confermati al Grande Fratello Vip: web in rivolta (Di martedì 11 agosto 2020) Antonella Elia e Pupo sono stati annunciati come i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip, ma il web ha stroncato la scelta della produzione di Signorini. Pupo e Antonella Elia sono stati confermati ufficialmente come i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La notizia non ha di certo spiazzato gli utenti della … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

GrandeFratello : Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti d… - trash_italiano : ?? Pupo e Antonella Elia confermati opinionisti del #GFVIP ?? - CheDonnait : Il pubblico non ha apprezzato la scelta di #Signorini di volere #AntonellaElia e #Pupo come nuovi opinionisti al… - thisisawrongwld : RT @lesei_dimattina: pensate stannare Antonella Elia, ridere ai vari “malata, cifosina, ritardata” del medico leccandogli il culo e fare la… - lesei_dimattina : pensate stannare Antonella Elia, ridere ai vari “malata, cifosina, ritardata” del medico leccandogli il culo e fare… -