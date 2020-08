Vaccino Covid, Giuseppe Conte: “Obbligatorio? Non penso debba esserlo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Intervistato sulla possibilità di ottenere il Vaccino, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto positivo per un arrivo in tempi rapidi. Dopo una settimana in cui i casi di nuovi positivi al Coronavirus hanno fatto sali e scendi, gli italiani sono tornati a pensare con insistenza al rischio di contrarre la malattia. Il … L'articolo Vaccino Covid, Giuseppe Conte: “Obbligatorio? Non penso debba esserlo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Adnkronos : Covid, Fauci: 'Difficile che vaccino sia efficace al 100%' - matteorenzi : L’Italia è capofila al mondo nella lotta contro il Coronavirus con il lavoro di Pomezia sul vaccino e con quello di… - nzingaretti : Da Roma parte la sperimentazione del #vaccino #Covid made in italy finanziato dalla @RegioneLazio e dal Ministero R… - paspro2 : Giuseppe Conte: “Vaccino Covid? Non penso debba essere obbligatorio” - BinaryOptionEU : Conte: 'Vaccino Covid? Non penso debba essere obbligatorio' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Segreti e pericoli della corsa al vaccino anti Covid-19 La Stampa Vaccino Covid, Giuseppe Conte: “Obbligatorio? Non penso debba esserlo”

Intervistato sulla possibilità di ottenere il vaccino, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto positivo per un arrivo in tempi rapidi. Dopo una settimana in cui i casi di nuovi positivi ...

Morning note: economia e finanza dai giornali

Marattin (Iv) 'Sistema a tre aliquote. Non serva copiare il modello tedesco' (la Repubblica, pag. 10) Governo: Conte, vaccino non obbligatorio. Tunnel per lo Stretto di Messina (Corriere della Sera, p ...

Intervistato sulla possibilità di ottenere il vaccino, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto positivo per un arrivo in tempi rapidi. Dopo una settimana in cui i casi di nuovi positivi ...Marattin (Iv) 'Sistema a tre aliquote. Non serva copiare il modello tedesco' (la Repubblica, pag. 10) Governo: Conte, vaccino non obbligatorio. Tunnel per lo Stretto di Messina (Corriere della Sera, p ...