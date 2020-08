Uomini e Donne tronisti scelti dal pubblico: come si vota (Di lunedì 10 agosto 2020) Non manca moltissimo all’inizio di Uomini e Donne, che quest’anno potrebbe portare sullo schermo tantissime novità. Oltre alla possibilità di una formula mista, senza distinzioni tra Trono Classico e Trono Over, potrebbe esserci qualcosa di nuovo riguardo la scelta dei tronisti: ecco tutti i dettagli della notizia che sta facendo il giro del web. Uomini e Donne: come si scelgono i tronisti della prossima edizione Non c’è ancora una data ufficiale di inizio, ma probabilmente Uomini e Donne tornerà in onda a partire dalle prime settimane di settembre. Secondo le indiscrezioni il dating show condotto da Maria De Filippi, potrebbe mantenere ... Leggi su velvetgossip

