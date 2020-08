Twitch: un ragazzo dona segretamente agli streamer $20.000 ma la famiglia riesce ad ottenere il rimborso (Di lunedì 10 agosto 2020) La madre di un'adolescente che ha sottratto quasi $ 20.000 dal suo conto di risparmio per fare donazioni su Twitch è riuscita a riavere i soldi.Parlando con Dotesports, la madre ha confermato che grazie al partner di Twitch Xsolla, è stata in grado di recuperare quasi tutti i $ 19.870,94 che il ragazzo aveva segretamente donato agli streamer tra il 14 e il 30 giugno."Sono così sollevata di riavere i soldi sul mio conto", ha detto la madre a Dotesports. "A questo punto, mancano solo poche centinaia di dollari, ma non ho intenzione di ottenere la differenza".Leggi altro... Leggi su eurogamer

I videogiochi, spesso quando sono associati ai social, costituiscono un'arma a doppio taglio per molti giocatori. Specie i più giovani vengono di sovente risucchiati dal vortice delle microtransazioni ...

