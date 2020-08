Strade trasformate in fiumi di fango e case danneggiate: inondata l’isola greca di Eubea. Almeno 7 morti tra cui bimbo di 8 mesi – Video (Di lunedì 10 agosto 2020) Almeno 7 persone, tra cui un bambino di 8 mesi, sono morte e un’altra persona è data per dispersa sull’isola greca di Evia, chiamata anche Eubea, colpita da piogge torrenziali e inondazioni che hanno danneggiato decine di case e reso impercorribili le Strade. L’isola si trova non lontana dalla costa, 100 chilometri a nord-est di Atene. Il piccolo, secondo quanto detto dai vigili del fuoco, è stato trovato in una casa allagata nel villaggio di Politika. Illesi i genitori. Ore prima, un uomo e una donna, entrambi ottantenni, sono stati trovati privi di sensi dai vigili del fuoco in due case dello stesso villaggio, ha detto il portavoce. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha espresso il suo “profondo dolore per la perdita di vite ... Leggi su ilfattoquotidiano

