Storia inquietante: scoperto un uomo che vive con più di 100… (Di lunedì 10 agosto 2020) Per qualcuno può risultare una Storia inquietante, per altri disgustosa; per il protagonista della vicenda invece si tratta di una cosa assolutamente normale. Avere parere contrastanti sugli stili di vita e sui coinquilini è praticamente all’ordine del giorno; eppure la convivenza di questo uomo peruviano con più di 100 “insoliti coinquilini” potrebbe risultare quantomeno bizzarra. Tuttavia Miguel Angel Silva non ci vede nulla di strano e tratta i suoi “particolari amici” come dei figli. A raccontare la sua convivenza insolita è lo stesso protagonista della vicenda che spiega nel dettaglio da dove è nato questo “grande amore”. E benché molti continuano a definirla una Storia ... Leggi su velvetgossip

Laura20174972 : RT @bilancia_13: Così, ancora una volta tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella cadente, seppi che la mia opera… - patriziafloris6 : RT @massimoneri90: Discarica di Chiaiano, riapre il processo: è la storia più inquietante dell'emergenza rifuti - massimoneri90 : Discarica di Chiaiano, riapre il processo: è la storia più inquietante dell'emergenza rifuti - dahliasauvage : RT @noeIiekins: mamacita: *mi manda un horror così inquietante che non tutti riescono a finire perché troppo inquietante + è tratto da una… - Lanicchia1 : RT @bilancia_13: Così, ancora una volta tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella cadente, seppi che la mia opera… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia inquietante Discarica di Chiaiano, riapre il processo: è la storia più inquietante dell’emergenza rifuti Fanpage.it Storia inquietante: scoperto un uomo che vive con più di 100…

Per qualcuno può risultare una storia inquietante, per altri disgustosa; per il protagonista della vicenda invece si tratta di una cosa assolutamente normale. Avere parere contrastanti sugli stili di ...

La Processione Funebre di K, la recensione del manga di Maki Kusumoto

La mangaka Maki Kusumoto arriva finalmente in Italia, grazie ad Edizioni Star Comics, con una storia che ha fatto scuola nella cultura manga del panorama underground giapponese degli anni ’90. Stiamo ...

Per qualcuno può risultare una storia inquietante, per altri disgustosa; per il protagonista della vicenda invece si tratta di una cosa assolutamente normale. Avere parere contrastanti sugli stili di ...La mangaka Maki Kusumoto arriva finalmente in Italia, grazie ad Edizioni Star Comics, con una storia che ha fatto scuola nella cultura manga del panorama underground giapponese degli anni ’90. Stiamo ...