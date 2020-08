Sorpreso a rubare scala da forgoncino, 49enne denunciato dalla Polizia (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola la Strada (Ce) – Ladro di biciclette (elettriche) Sorpreso dalla Polizia di Stato mentre ruba una scala in alluminio caricata sul tetto di un furgoncino. E’ avvenuto a San Nicola la Strada (Caserta), dove i poliziotti della sezione antirapina della Squadra Mobile sono intervenuti mentre un 49enne della provincia di Napoli aveva appena trafugato una scala telescopica che un operaio aveva da poco posto sul furgone. Gli agenti hanno portato in Questura il ladro, che oltre ad ammettere le proprie responsabilità per il furto della scala, ha confessato di aver rubato qualche giorno prima anche una bici elettrica di oltre mille euro, sempre a San Nicola la Strada; i poliziotti sono andati a casa del ladro ... Leggi su anteprima24

