Simone Inzaghi papà per la terza volta: auguri della Marcuzzi (Di lunedì 10 agosto 2020) Simone Inzaghi papà per la terza volta: l’annuncio sui social della neomamma Gaia Lucariello e gli auguri di Alessia Marcuzzi. Simone Inzagi è diventato papà per la terza volta con la nascita del piccolo Andrea, frutto del suo amore con Gaia Lucariello che lo ha reso padre anche di Lorenzo che oggi ha sette anni. … L'articolo Simone Inzaghi papà per la terza volta: auguri della Marcuzzi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

OfficialSSLazio : ???? Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi ?? Auguri a papà Simone e mamma Gaia! - OfficialSSLazio : 2??0??3?? ?? Simone Inzaghi, il tecnico più presente nella nostra storia! - marcoconterio : ?? In caso di flop contro il Lione, potrebbero separarsi le strade di Maurizio #Sarri e della #Juventus e secondo Re… - CheDonnait : Auguri! <3 #Inzaghi - BovRaf : @dumbumdum @FabioBarcellona @lUltimoUomo Perché se vuoi mantenere il fortino non scegli Sarri ma un Simone Inzaghi… -