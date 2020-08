Qualcosa non torna nelle versioni di Conte e Speranza su Alzano e Nembro (Di lunedì 10 agosto 2020) Si può anche sorridere della scioltezza con cui Matteo Salvini passa dalla difesa integrale dell’operato della Regione Lombardia contro le strumentalizzazioni della sinistra alla richiesta di dimissioni dell’intero governo per le stesse ragioni, cioè per non aver chiuso tutto nei giorni in cui lui per primo invitava ad aprire. Si può inorridire di fronte alla disinvoltura di un’opposizione che in questi mesi ha cambiato linea ogni due settimane, un giorno accusando il governo di ingigantire e il giorno dopo accusandolo di minimizzare l’epidemia, un giorno parlando di situazione fuori controllo e il giorno dopo di allarmismo ingiustificato. Non ci fossero mille altre ragioni per pensarlo, basterebbero questi precedenti a dimostrare che, nonostante tutto, è stato un bene che al governo non ci fosse Salvini. Per quanto si possa diffidare ... Leggi su linkiesta

