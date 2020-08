Microsoft Flight Simulator avrà delle dimensioni decisamente enormi (Di lunedì 10 agosto 2020) Microsoft Flight Simulator è un gioco che si rivolge a un pubblico specifico e anche se questo non è il tipo di titolo a cui potreste essere personalmente interessati, non si può fare a meno di ammirarne l'incredibile ambizione. Il livello di dettaglio e l'autenticità a cui punta è impareggiabile, l'utilizzo della tecnologia cloud e ciò che questa tecnologia sta alimentando all'interno del gioco è estremamente impressionante e, ovviamente, sembra anche che sarà uno dei titoli visivamente più sbalorditivi mai creati.Non sorprende, quindi, che tutta questa ambizione si rifletta nelle dimensioni del file del gioco, di cui ora conosciamo le specifiche a meno di due settimane dal lancio. Leggi altro... Leggi su eurogamer

