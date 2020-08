Mauritius, più di mille tonnellate di petrolio in mare. La popolazione in prima linea contro l’emergenza ambientale (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ ancora in mare, al largo, la nave cargo giapponese MV Wakashio che si è arenata nella punta sudorientale delle Mauritius. Al momento sono più di mille le tonnellate di carburante che si sono disperse in mare, creando una spaventosa macchia nera che minaccia l’ambiente e la barriera corallina. La popolazione si sta dando da fare senza sosta, per poter contribuire ad arginare l’impatto ambientale: c’e’ chi raccoglie il carburante con secchielli e chi usa pompe, nonostante le indicazioni del governo di non intervenire. L'articolo Mauritius, più di mille tonnellate di petrolio in mare. La popolazione in ... Leggi su ilfattoquotidiano

