Lancio imminente per Galaxy M51: Samsung pronta a sfidare OnePlus Nord (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Samsung Galaxy M51 ha più volte fatto capolino in rete, incuriosendo esperti di settore e semplici appassionati. A più riprese sono infatti apparsi sul web rumor e voci di corridoio incontrollate per lo smartphone mediogamma dell'azienda di Seul, lo stesso che oggi torna prepotentemente alla ribalta dalle pagine ufficiali del colosso sudcoreano, Come segnalato dall'insider conosciuto con il nickname Sudhanshu dalla community, sul sito della divisione russa di Samsung è quindi apparsa la pagina di supporto proprio del Galaxy M51, definito un po' da tutti come "l'anti OnePlus Nord", nuovo device made in China già tutto esaurito sui listini online di Amazon e arrivato nella giornata di oggi al suo terzo aggiornamento - collegatevi a questo indirizzo per ... Leggi su optimagazine

rico6868 : Lancio imminente di space x starlink - gianlucadp : Ieri ho seguito la conferenza stampa della NASA riguardo l'imminente lancio del Rover che arriverà su Marte tra qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Lancio imminente SpaceX, lancio imminente: la cometa NEOWISE dà spettacolo a Cape Canaveral Everyeye Tech OPPO A6 sul mercato già entro settembre?

Il portale di 91mobiles comunica l’arrivo del nuovo smartphone di fascia bassa di casa OPPO, il modello A6 con comparto hardware aggiornato. Il successore dell’ottimo base-gamma di casa OPPO visto sul ...

PS5 si avvicina e Sony inizia la campagna pubblicitaria in Champions League

PS5 si avvicina alla finestra di lancio programmata per queste vacanze natalizie ma, a quanto pare, Sony ha già iniziato la sua campagna pubblicitaria in Champions League. Nelle ultime partite della m ...

Il portale di 91mobiles comunica l’arrivo del nuovo smartphone di fascia bassa di casa OPPO, il modello A6 con comparto hardware aggiornato. Il successore dell’ottimo base-gamma di casa OPPO visto sul ...PS5 si avvicina alla finestra di lancio programmata per queste vacanze natalizie ma, a quanto pare, Sony ha già iniziato la sua campagna pubblicitaria in Champions League. Nelle ultime partite della m ...