La mappa dei focolai da Nord a Sud (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Corriere della Sera oggi pubblica un’infografica di riepilogo dei focolai da Nord a Sud dell’Italia. focolai sparsi si registrano in tutte le regioni. Ad Assisi sono positivi quattordici frati francescani, «tutti novizi giunti da poco in Italia e che vivono in stanze poco lontano dalla basilica di San Francesco: sono tutti in isolamento e stanno bene» dice padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Una cena tra ex compagni di classe ha provocato il contagio di venti persone a Montecopiolo, nel Pesarese, dove sono stati disposti 170 tamponi. A Savona un focolaio continua a mettere ansia, è quello che vede 20 positivi tra clienti e personale di un sushi bar. In Toscana c’è un caso a Borgo San Lorenzo, al Mugello, dove sono stati previsti ... Leggi su nextquotidiano

infoitinterno : Coronavirus in Campania, la mappa dei microfocolai: ecco dove e come si diffonde il contagio - zazoomblog : Coronavirus in Campania la mappa dei microfocolai: ecco dove e come si diffonde il contagio - #Coronavirus… - Notiziedi_it : Coronavirus in Campania, la mappa dei microfocolai: ecco dove e come si diffonde il contagio - infoitinterno : Coronavirus, i nuovi contagi nelle Marche sono due (più uno nello screening a Montecopiolo) /La mappa interattiva d… - tittigatto : RT @AstroPratica: Volete tentare l'osservazione della #cometa #C2020F3 #Neowise con dei binocoli/telescopi? Una mappa stellare al giorno pe… -

Ultime Notizie dalla rete : mappa dei La mappa dei nuovi focolai in Italia Corriere della Sera Letti e tamponi, la mappa del piano per l'autunno

VENEZIA Fra un mese e mezzo gli ospedali del Veneto saranno pronti per la campagna d'autunno contro il Covid. La data di conclusione dei lavori per rendere disponibili 840 posti letto in Terapia inten ...

La mappa dei nuovi focolai in Italia

La mappa dell’Italia in questi giorni ha puntini rossi ovunque. Sono i nuovi focolai di Sars-CoV-2, che si formano, vengono individuati e circoscritti. Ecco in quali regioni si sono formati ...

VENEZIA Fra un mese e mezzo gli ospedali del Veneto saranno pronti per la campagna d'autunno contro il Covid. La data di conclusione dei lavori per rendere disponibili 840 posti letto in Terapia inten ...La mappa dell’Italia in questi giorni ha puntini rossi ovunque. Sono i nuovi focolai di Sars-CoV-2, che si formano, vengono individuati e circoscritti. Ecco in quali regioni si sono formati ...