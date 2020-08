Inter in semifinale di Europa League, Bayer Leverkusen ko per 2-1 (Di martedì 11 agosto 2020) DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – Un’Inter sprecona ma dominante batte per 2-1 il Bayer Leverkusen a Dusseldorf e accede in semifinale di Europa League. Tantissime le occasioni per i nerazzurri, che si portano subito sul doppio vantaggio con Barella e Lukaku, ma subiscono l’immediata rete di Havertz che tiene tutto in equilibrio. Ulteriori occasioni nel secondo tempo per la squadra di Conte, incapace però di chiuderla e costretta a soffrire fino al termine anche a causa di due rigori concessi e poi tolti. L’Inter affronterà adesso in gara secca la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea in programma domani. Interpretazione difensiva quantomeno rivedibile in avvio da parte dei tedeschi. Da un taglio in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

