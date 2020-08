Il test del tampone per chi torna nel Lazio dalle vacanze nei paesi a rischio (Di lunedì 10 agosto 2020) La Regione Lazio vuole effettuare un test del tampone a chi torna nel Lazio dalle vacanze nei paesi a rischio nel Lazio. In vista dell’onda lunga dei rientri dopo Ferragosto, alla luce delle centinaia di casi di giovani (e non) arrivati positivi, si sta studiando un piano di difesa. «Nel Lazio test obbligatorio a tutti coloro che tornano da un Paese a rischio. Ma facciamolo in tutta Italia. Si deve tornare a vivere, ma non distraiamoci e non abbassiamo la guardia». Il messaggio, scritto su Facebook dal governatore Nicola Zingaretti, ha una valenza che va oltre ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI L’affarone leghista sui test del Covid [La prima pagina di oggi - fattoquotidiano : INTRECCI All’attenzione dei pm i rapporti tra la Servire Srl (presidente del cda il salviniano Gambini) e la multin… - Maurizio1532 : RT @Arianna5422: #Coronavirus, al via allo Spallanzani il test del vaccino sull'uomo: si parte con 45 volontari #Zingaretti, ecco cogli l'… - GraziaMazzi : Sei in Forma o in Sovrappeso? Clicca qui, fai il test del BMI Gratis! - Roberto84000748 : RT @DogeViva: @nzingaretti Per te, invece, test del quoziente intellettivo -

Ultime Notizie dalla rete : test del Il test del tampone per chi torna nel Lazio dalle vacanze nei paesi a rischio next Test sierologici per i poliziotti, il Siap: "Ancora gravi inadempienze, non escludiamo di rivolgersi con un esposto alle Procure"

"A Genova e Imperia dopo 2 mesi dalla delibera Toti-Viale non è stato fatto neanche un prelievo e le questure stanno a gurdare" Test sierologici Covid19 per i poliziotti liguri. Il Siap si è soffermat ...

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

"A Genova e Imperia dopo 2 mesi dalla delibera Toti-Viale non è stato fatto neanche un prelievo e le questure stanno a gurdare" Test sierologici Covid19 per i poliziotti liguri. Il Siap si è soffermat ...Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...