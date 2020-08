Fuga di gas a Baltimora fa crollare edifici, almeno un morto (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 10 AGO - Una "forte esplosione di gas" e' la causa di un grave incidente avvenuto a Baltimora: diverse case sono state distrutte, con almeno una vittima. La società Baltimore Gas and ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Fuga di gas a Baltimora fa crollare edifici, almeno un morto - romanannamaria : Esplosione a #Baltimora per fuga di gas, 3 case crollate. «Almeno un morto, adulti e bimbi tra le macerie»… - Ivan__soli : RT @drezzoni: @TgLa7 @aylaf__ 'Per fuga di gas' nel tweet non guasterebbe visti i tempi… ma si sa che il sensazionalismo al giorno d'oggi … - TelevideoRai101 : Usa,fuga di gas a Baltimora: un morto - giannettimarco : RT @Adnkronos: Usa, esplosione a #Baltimora per fuga di gas. Almeno un morto -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga gas Usa, esplosione a Baltimora per fuga di gas. Almeno un morto Adnkronos Usa: un morto e tre feriti nell’esplosione a Baltimora, forse una fuga di gas la causa

New York, 10 ago 19:36 - (Agenzia Nova) - Una donna è rimasta uccisa e altre tre persone sono state ferite nell’esplosione che ha colpito oggi un quartiere residenziale di Baltimora, negli Stati Uniti ...

Esplosione a Baltimora, devastate 3 case: 1 morto, altri intrappolati sotto le macerie

Diverse case sono state spazzate via da una enorme esplosione a Baltimora, causata da una fuga di gas: almeno una persona è morta ...

New York, 10 ago 19:36 - (Agenzia Nova) - Una donna è rimasta uccisa e altre tre persone sono state ferite nell’esplosione che ha colpito oggi un quartiere residenziale di Baltimora, negli Stati Uniti ...Diverse case sono state spazzate via da una enorme esplosione a Baltimora, causata da una fuga di gas: almeno una persona è morta ...