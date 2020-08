Focolaio di coronavirus a Carrara, 25 persone in isolamento (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono, ad oggi, 25 le persone poste in isolamento che sarebbero entrate in contatto con gli ospiti di Casa Betania, struttura di accoglienza a Carrara , Massa Carrara, che ospita per lo più migranti, ... Leggi su lanazione

RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - fanpage : Ha violato la quarantena mettendo in pericolo gli altri - Corriere : Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - folucar : RT @fanpage: Ha violato la quarantena mettendo in pericolo gli altri - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus: nuovo cluster nel Savonese, dopo una grigliata con una quarantina di partecipanti -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio coronavirus I focolai di coronavirus in Italia Il Post Focolaio covid fra 19enni, Neri (PD): "Nemmeno una parola dal sindaco Chiassai Martini"

La consigliera comunale del Partito Democratico Francesca Neri accusa il sindaco Silvia Chiassai Martini di aver mantenuto il silenzio sulla vicenda del nuovo focolaio da coronavirus che riguarda una ...

Coronavirus, test in aeroporto da chi arriva dai Paesi a rischio

I controlli per la positività al coronavirus verranno effettuati a chi proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Il Ministero della Salute starebbe intensificando i controlli agli aeroporti effettu ...

La consigliera comunale del Partito Democratico Francesca Neri accusa il sindaco Silvia Chiassai Martini di aver mantenuto il silenzio sulla vicenda del nuovo focolaio da coronavirus che riguarda una ...I controlli per la positività al coronavirus verranno effettuati a chi proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Il Ministero della Salute starebbe intensificando i controlli agli aeroporti effettu ...