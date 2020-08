Darfur, la guerra civile non si ferma (Di lunedì 10 agosto 2020) «Il Janjaweed verrà sicuramente a cercarti», ha detto Ibrahim Arbab, fuggito nella capitale del Darfur, dopo la carneficina commessa dalle milizie nella vicina Masteri. Secondo quanto riportato dalle Nazioni Unite, sono almeno 60 le persone uccise, per lo più civili, da ben 500 uomini armati. La gente del posto ha incolpato i Janjaweed, milizie arabe … Leggi su periodicodaily

