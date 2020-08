Covid, Garante privacy: 'Non legittima ogni app di contact tracing' (Di lunedì 10 agosto 2020) L'emergenza Covid 'non rappresenta automaticamente una base giuridica sufficiente volta a incidere su diritti e libertà costituzionalmente protette, legittimando trattamenti di dati particolarmente ... Leggi su tgcom24.mediaset

Attenzione al proliferare di app di contact tracing "da parte di istituzioni pubbliche e soggetti privati": è il monito del Garante della privacy che, "anche in considerazione del perdurare dello stat ...

Attenzione al proliferare di app di contact tracing "da parte di istituzioni pubbliche e soggetti privati": è il monito del Garante della privacy che, "anche in considerazione del perdurare dello stat ...