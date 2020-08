Clio Make Up lascia l’America: "Col Covid la vita a New York è diventata più difficile" (Di lunedì 10 agosto 2020) “Lascio con gratitudine e un po’ di nostalgia New York, la città che mi ha dato tanto, ma su tutto prevale la felicità di ricongiungermi alla mia terra”. A parlare sulle pagine di Vanity Fair è Clio Make Up, annunciando di essere intenzionata a lasciare l’America insieme alla famiglia per tornare in Italia. L’esperta di Make up ha spiegato che ad influenzare questa sua scelta è stata anche l’emergenza Covid-19:“è da tempo che volevamo tornare. Con mio marito Claudio ne parliamo da più di due anni, spinti dal desiderio di avvicinarci alle nostre famiglie e al team. L’arrivo di Grace e Joy ha reso ancora più ... Leggi su huffingtonpost

LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Clio Make Up lascia l’America: 'Col Covid la vita a New York è diventata più difficile' - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Clio Make Up lascia l’America: 'Col Covid la vita a New York è diventata più difficile' - HuffPostItalia : Clio Make Up lascia l’America: 'Col Covid la vita a New York è diventata più difficile' - clikservernet : Clio Make Up lascia per sempre l’America: “Torniamo in Italia a settembre. Con il Covid la vita a New York è divent… - Noovyis : (Clio Make Up lascia per sempre l’America: “Torniamo in Italia a settembre. Con il Covid la vita a New York è diven… -

Ultime Notizie dalla rete : Clio Make ClioMakeUp lascia New York: «Ci pensavo da tempo, tornerò il 1 settembre» Vanity Fair Italia Clio Make Up lascia l’America: "Col Covid la vita a New York è diventata più difficile"

“Lascio con gratitudine e un po’ di nostalgia New York, la città che mi ha dato tanto, ma su tutto prevale la felicità di ricongiungermi alla mia terra”. A parlare sulle pagine di Vanity Fair è Clio M ...

Clio Make Up lascia per sempre l’America: “Torniamo in Italia a settembre. Con il Covid la vita a New York è diventata molto più complessa”

Clio Make Up lascia per sempre l’America. La nota beauty blogger ha annunciato la sua decisione in un’intervista a Vanity Fair, spiegando che assieme al marito hanno stabilito che è arrivato il moment ...

“Lascio con gratitudine e un po’ di nostalgia New York, la città che mi ha dato tanto, ma su tutto prevale la felicità di ricongiungermi alla mia terra”. A parlare sulle pagine di Vanity Fair è Clio M ...Clio Make Up lascia per sempre l’America. La nota beauty blogger ha annunciato la sua decisione in un’intervista a Vanity Fair, spiegando che assieme al marito hanno stabilito che è arrivato il moment ...