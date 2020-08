Caos in Bielorussia, Lukashenko eletto con l’80%: scontri in piazza, morto un manifestante (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ sempre più Caos in Bielorussia, dove il premier Aleksandr Lukashenko è stato eletto per la sesta volta, peraltro con risultati e percentuali bulgare. Un 80% di preferenze che ha insospettito parte della popolazione, che ha così dato vita a scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti. E nel corso delle contestazioni, un uomo è stato travolto da un mezzo della polizia e ha riportato una grave lesione cerebrale che ne ha poi provocato la morte, come riporta l’Ong Viasna, che parla anche di centinaia di arresti in un clima di assoluta repressione. Leggi su sportface

