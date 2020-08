Bielorussia: von der Leyen, spoglio voti sia trasparente (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - BRUXELLES, 10 AGO - "Non c'è posto in Europa per chi bersaglia e reprime con violenza chi protesta pacificamente. I diritti fondamentali in Bielorussia devono essere rispettati. Chiedo alle ... Leggi su corrieredellosport

Dopo i pesanti scontri nella notte tra la polizia bielorussa e i manifestanti che non riconoscono la legittimità del voto, prosegue il tumulto popolare dopo l’elezione di Alexander Lukashenko al suo s ...

Bielorussia: Lukashenko vince con l'80,23% dei voti

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha vinto le elezioni presidenziali di ieri con l'80,23% dei voti: lo ha reso noto l'agenzia si stampa statale Belta. La percentuale comunicata si basa ...

