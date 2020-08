Alzano e Nembro, chiediamo la pubblicazione integrale di tutti i verbali (Di lunedì 10 agosto 2020) (articolo firmato anche dal senatore Luigi Di Marzio) La vicenda che riguarda la mancata decisione da parte del Governo di dichiarare “zona rossa” Nembro e Alzano e tutta la Val Seriana, circostanza confermata dalla lettura del frammento di verbale delle riunioni del CTS del 3 marzo 2020, unitamente a quella del verbale del 7, reso noto solo dopo che la Fondazione Einaudi aveva adito il Giudice Amministrativo, non può mantenere zone d’ombra, Per questo faremo un accesso Foia, per ottenere la pubblicazione integrale di tutti i verbali, anche perché, pure essendo Parlamentari in carica, ci è stata negata la visione dei documenti, gli stessi che successivamente il Governo ha dovuto consegnare alla Fondazione Einaudi; infatti l’8 aprile ... Leggi su huffingtonpost

