Vita in Diretta estate, Andrea Delogu mostra sui social un suo difetto fisico, il web le fa un grossissimo applauso virtuale (Di domenica 9 agosto 2020) Andrea Delogu, conduttrice insieme a Marcello Masi di “Vita in Diretta estate” che ha preso il posto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano che hanno condotto “Vita in Diretta” per tutta la stagione invernale, piace davvero tanto. Andrea Delogu piace come donna e come professionista e Marcello Masi non è da meno. Insieme sono vincenti e il pubblico li sta gratificando e premiando con degli ascolti davvero di successo come sono loro. Il web sta addirittura chiedendo che continuino loro anche con la ripresa in autunno di “Vita in Diretta” ma questo non è possibile perché è stato già indicato, ufficialmente, con la pubblicazione ... Leggi su baritalianews

carlogubi : So di gente che ha preso la terza media con grande fatica e grande dignità. Non è avere la terza media che rende qu… - GiancarloDeAng6 : RT @carlogubi: So di gente che ha preso la terza media con grande fatica e grande dignità. Non è avere la terza media che rende questo sign… - ElenaDelfino5 : RT @carlogubi: So di gente che ha preso la terza media con grande fatica e grande dignità. Non è avere la terza media che rende questo sign… - GiulianaDaniel2 : RT @carlogubi: So di gente che ha preso la terza media con grande fatica e grande dignità. Non è avere la terza media che rende questo sign… - Andgasperini : RT @carlogubi: So di gente che ha preso la terza media con grande fatica e grande dignità. Non è avere la terza media che rende questo sign… -