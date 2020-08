Tuffi, Tania Cagnotto si ritira: "Scelta difficile, ma ho una nuova vita dentro di me" (Di domenica 9 agosto 2020) Ufficiale: Tania Cagnotto si ritira. L'annuncio arriva su Instagram dove scrive: "So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me. Non avevo più quella forza di volontà(che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un olimpiade lo richiede! Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta!". Poi un ringraziamento alla storica compagna di sincro Francesca Dallapé, con la quale ha conquistato la medaglia d'argento a Rio 2016. "Grazie Francesca per avermi convinta ad affrontare questa sfida pazzesca e di avermi fatto tornare a sognare qualcosa in grande ... Leggi su liberoquotidiano

ROMA (ITALPRESS) – “Eccoci qui. Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. E’ stata una scelta davvero difficile. Da una parte la voglia di parteci ...

