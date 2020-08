Topo entra in un bancomat e rosicchia 16mila euro (Di domenica 9 agosto 2020) Un danno non indifferente quello causato da un piccolo Topolino che ha rosicchiato circa 16mila euro di banconote di un ATM Un disastro da 1,3 milioni di rupie, nonché 16mila euro, quello causato da un piccolo Topo. Tutto è nato quando i cittadini di un villaggio in India hanno iniziato a lamentarsi con la State … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CM_Memorabili : Topo entra in un bancomat e distrugge 16mila euro di banconote - lucainge_tweet : Coca-Cola entra nel mercato degli “hard seltzer” con Topo Chico -

Ultime Notizie dalla rete : Topo entra Topo entra in un bancomat e rosicchia 16mila euro Inews24 Mestre: carabinieri fermano topo d’appartamenti prima che entri in azione

Mestre, controlli dei Carabinieri in tutta la terraferma, e al fiuto dei militari, tra le altre cose, non è sfuggito un “topo” d’appartamenti, impresa che spicca sull’intera attività delle ultime ore ...

I topi d’appartamento dettano legge in Piana

Una casa completamente sottosopra. La famiglia rientra verso le 23 e trova ogni angolo messo a soqquadro. Caos ovunque, oggetti sparpagliati, suppellettili a terra, mobili spostati. I ladri non sono a ...

