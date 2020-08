Tenerife, sgominato maxi raduno in spiaggia: “Volevano diffondere il Covid” (Di domenica 9 agosto 2020) Tenerife, sgominato maxi raduno in spiaggia: “Volevano diffondere il Covid” Un maxi raduno è stato sgominato dalla polizia di Tenerife, secondo cui l’intenzione degli organizzatori era quella di “diffondere il Covid”. La vicenda, raccontata da alcuni media locali quali El Dia, è avvenuta nella giornata di sabato 8 agosto nel comune di La Orotava. Lo sgombero, effettuato dalla Guardia Civil, è avvenuto dopo che nei giorni scorsi gli inquirenti avevano intercettato sui social network alcune conversazioni dei fautori del raduno, i quali si erano accordati per organizzare nel fine settimana un campeggio volto alla diffusione del Coronavirus ... Leggi su tpi

