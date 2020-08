Mughini duro con Sarri: “A chi avrebbe dovuto insegnare calcio alla Juventus?” (Di domenica 9 agosto 2020) “Al Napoli Sarri era stato un maestro per i tre piccoletti là davanti, per i centrocampisti, per i difensori. Ma qui alla Juve a chi insegnava il suo calcio? A Bonucci? A Pjanic? A Ronaldo? Non scherziamo, per favore“. Non usa mezzi termini Giampiero Mughini alla Gazzetta dello Sport per commentare l’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus. “Questa Juve è una delle più deboli degli ultimi anni – ammette – di sicuro non all’altezza delle grandi squadre europee. Cristiano Ronaldo è, allo stesso tempo, un portento e un ingombro: vuole fare tutto lui, ma in questo modo condiziona il gruppo. Le punizioni, per tutta la stagione, le ha volute tirare lui, e ne ha realizzate pochissime, quando ... Leggi su sportface

