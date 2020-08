Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di domenica 9 agosto 2020) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 130 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 115 centri. Completa il podio l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, con 71 gol in carriera nel massimo torneo continentale. Fra i giocatori in attività troviamo al 4° posto il polacco Robert Lewandowski, arrivato ... Leggi su calcionews24

forzagiube : RT @loris_assi: Migliori marcatori nella Juve in #championsleague dal 2011/12: 14 #Dybala (MG 0,33) 12 #Higuain (0,41) 10 Mandzukic (0,3… - adawen14 : RT @loris_assi: Migliori marcatori nella Juve in #championsleague dal 2011/12: 14 #Dybala (MG 0,33) 12 #Higuain (0,41) 10 Mandzukic (0,3… - loris_assi : Migliori marcatori nella Juve in #championsleague dal 2011/12: 14 #Dybala (MG 0,33) 12 #Higuain (0,41) 10 Mandzu… - figurinepanini : Il campionato di #SerieATIM è terminato ed è tempo per i nostri campioni di salire sul podio! Ecco quello dedicato… - Dunkest : I migliori marcatori NBA di sempre! #NBA | #LeBronJames -

