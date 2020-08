Juventus, la frase detta da Agnelli a Sarri: “La scintilla non è scoccata” (Di domenica 9 agosto 2020) “La scintilla non è scoccata, meglio lasciarsi prima che sia troppo tardi”. Questa sarebbe la frase (riportata dalla Gazzetta dello Sport) che il presidente della Juventus Andrea Agnelli avrebbe pronunciato a Maurizio Sarri prima di ufficializzare l’esonero dell’allenatore toscano. Secondo il patron bianconero “Sarri in carriera ha dato il suo meglio all’opposizione e la sua esperienza alla Juve è vissuta intorno a un compromesso, tecnico e ambientale, mal riuscito”. Poco dopo l’esonero la Juventus ha annunciato Andrea Pirlo. Leggi su sportface

