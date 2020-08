Juventus, Demiral: “Torneremo ancor più forti la prossima stagione” (Di domenica 9 agosto 2020) C’è delusione in casa Juventus dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League per mano del Lione. Una delusione che però si è trasformata rapidamente in voglia di ripartire con una ventata d’aria fresca rappresentata dal progetto di Andrea Pirlo. È di questo avviso il centrale turco Merih Demiral che reduce da una stagione complicata, a causa dei noti problemi fisici, è già focalizzato in vista dei prossimi obiettivi: “Ci siamo lasciati alle spalle una stagione molto difficile in cui mi sono infortunato ed ero lontano dal calcio a causa della pandemia – ha scritto Demiral su Instagram -. Mille grazie a tutti coloro che ci hanno supportato da lontano. Saremo molto più forti insieme la prossima stagione“. ... Leggi su sportface

