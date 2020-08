**Inps: Delrio, ‘deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa’** (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “E’ un comportamento vergognoso quello dei cinque deputati che hanno chiesto il bonus previsto per sostegno a lavoratori con partite Iva in difficoltà per emergenza Covid. Non possono essere ammessi comportamenti simili da parte di eletti in Parlamento, soprattutto dinanzi alle difficoltà e alle sofferenze vissute da così tanti italiani in questi mesi. restituiscano subito gli importi e chiedano scusa al Paese”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. L'articolo **Inps: Delrio, ‘deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Spiralwavemood : RT @zazoomblog: Inps: Delrio deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa - #Inps: #Delrio #deputati #bonus - zazoomblog : Inps: Delrio deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa - #Inps: #Delrio #deputati #bonus - TV7Benevento : **Inps: Delrio, 'deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa'**... - Dario70864607 : @isabellaisola3 @graziano_delrio E dello IUS SOLI che mi dice... Che vuole consegnare il paese in mano a queste bes… -

Ultime Notizie dalla rete : **Inps Delrio **Inps: Delrio, 'deputati con bonus restituiscano e chiedano scusa'** LiberoQuotidiano.it “Furbetti di Montecitorio”, 5 deputati hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro. Di Maio e Fico: «Vergognoso, si dimettano»

Cinque deputati hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnalazione a ...

I 5 «furbetti di Montecitorio» col bonus partita Iva per il Covid. Di Maio e Fico: «Si dimettano subito»

L’ex leader M5S Di Maio sul caso dei cinque deputati che hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro al mese (poi elevato a 1.000) previsto per il Covid dai decreti Cura Italia e Rilancio: «Restituisc ...

Cinque deputati hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnalazione a ...L’ex leader M5S Di Maio sul caso dei cinque deputati che hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro al mese (poi elevato a 1.000) previsto per il Covid dai decreti Cura Italia e Rilancio: «Restituisc ...