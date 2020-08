Horizon Zero Dawn supera Death Stranding su PC, quasi doppio il numero dei giocatori al debutto (Di domenica 9 agosto 2020) Horizon Zero Dawn è disponibile da poco su PC, ma sta già registrando dei numeri molto importanti, specialmente se rapportati con quelli di un altro titolo dello stesso calibro.A quanto pare, infatti, l'avventura di Aloy su Steam avrebbe apparentemente superato in vendite Death Stranding, l'opera di Hideo Kojima, registrando quasi il doppio dell'utenza nel periodo di lancio. Nello specifico, Horizon Zero Dawn ha segnato 56.557 giocatori connessi al debutto, contro i 32.515 registrati da Death Stranding.Un risultato importante, non solo in virtù dell'hype che aveva accompagnato il porting del titolo dall'annuncio al ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #HorizonZeroDawn supera #DeathStranding su PC, quasi doppio il numero dei giocatori al debutto. - Doom_CMYK : Horizon Zero Dawn PC Ultra/Ultimate Quality Benchmark Test - doomsdaily : ?? Horizon Zero Dawn PC Ultra/Ultimate Quality Benchmark Test - doomsdaily : Horizon Zero Dawn PC Ultra/Ultimate Quality Benchmark Test -